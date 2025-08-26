Effetto domino sulla fascia destra: se arriva Juanlu, Zanoli va all'Udinese

Il Napoli potrebbe innescare un domino con l'arrivo di Juanlu Sanchez. Perché se è vero che in questo momento tutte le forze sono indirizzate per chiudere l'arrivo di Rasmus Hojlund dal Manchester United, dall'altro il nome del terzino del Siviglia continua a essere più che in voga. L'accordo, scrive TMW, può arrivare intorno ai 18 milioni di euro, per dare ad Antonio Conte il penultimo tassello di questo mercato.

Nel momento dell'arrivo di Juanlu Sanchez, però, ci sarà l'uscita di Alessandro Zanoli. Il difensore è bloccato fino all'approdo dello spagnolo, ma ha già un accordo di massima con l'Udinese che pagherà 5 milioni più bonus al Napoli per un trasferimento a titolo definitivo. Il Bologna, del resto, si è orientato su Zortea per dare un'alternativa a Holm.