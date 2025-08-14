Elmas, il Lipsia ha dato la stessa risposta a Napoli e Torino. Spunta una data

vedi letture

Il Torino sfida il Napoli per Eljif Elmas: entrambe le squadre vogliono tornare sull'attaccante macedone, che ha lasciato ottimi ricordi tanto all'ombra della Mole come nella piazza che l'ha visto vincere lo scudetto. Lo scrive oggi il quotidiano La Stampa, secondo il quale le due società avrebbero ricevuto però dal Lipsia la stessa risposta: Elmas ad oggi può partire solamente a titolo definitivo, non in prestito come avevano in mente sia i granata sia gli azzurri. "Se ne riparlerà dopo il 20 agosto" è il messaggio che è stato riferito alle parti in causa.

Non solo Elmas, il club di Cairo cerca un colpo di livello anche in mediana e il ds Vagnati ha individuato in Kristjan Asllani l'uomo giusto per dare equilibrio e armonia a una squadra che finora è andata a scatti, dimostrando di avere pochi collegamenti tra i reparti. L’Inter chiede 15 milioni di euro per il suo cartellino, anche se un’intesa a cifre più basse garantendo una maxi percentuale su una futura rivendita potrebbe essere la soluzione. Ricordiamo che sul centrocampista albanese è forte anche il pressing del Bologna.