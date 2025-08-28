Elmas-Napoli, Cds: "Napoli ha alzato l'offerta, Eljif è già pronto al trasloco"

Eljif Elmas sta per tornare al Napoli. Affare fatto, attesa per le visite e la firma. Il Corriere dello Sport svela i retroscena dell'operazione e tutti i dettagli anche economici: "In prestito con diritto di riscatto: la prima offerta presentata al Lipsia da 1,5 milioni più 11,5 è stata rifiutata, ma ora il club di De Laurentiis ha limato entrambe le cifre (2+17) per arrivare al più presto alla chiusura. In ballo c’è ancora qualcosa da sistemare con i tedeschi, e sempre sotto il profilo economico, ma come nel caso di Hojlund è davvero arduo immaginare che l’affare possa saltare a un passo dal traguardo e dalla fine del mercato estivo.

Con il calciatore, invece, è tutto sistemato da un po’. Elmas è in fibrillazione, scalpita, dipendesse da lui andrebbe in panchina già sabato per la prima al Maradona contro il Cagliari. Anche la sua famiglia è pronta al trasloco".