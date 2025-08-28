Elmas-Napoli, Gazzetta: "Firma prima di Hojlund, affare ormai concluso"

Eljif Elmas è vicinissimo al ritorno al Napoli e potrebbe anticipare Hojlund nella corsa alla firma sul contratto: manca soltanto l’accordo sui bonus da garantire al club tedesco al termine di questa stagione. Il giocatore e il Napoli sono già d’accordo sul nuovo contratto che – in caso di riscatto – durerà fino al 2030, a tre milioni a stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno riscattato e il Napoli ha chiuso per lui.