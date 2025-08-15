Elmas-Napoli, Gazzetta: "Quasi impossibile pagarlo la metà di quanto costò al Lipsia"

Resta vivo l'interesse del Napoli per il ritorno di Eljif Elmas. Il club azzurro non scherza, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, perché il macedone è capace di interpretare vari ruoli. Il problema principale, però, è relativo alla formula dell'operazione.

"Adl vorrebbe il prestito oneroso, ma non sarà semplice ripensando ai 25 milioni che il Lipsia ha speso diciotto mesi fa. Per meno della metà, missione ai limiti dell'impossibile. Ma al mercato i colpi di scena sono all'ordine del giorno".