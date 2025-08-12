Elmas-Napoli, provocazione Gazzetta: "Il Lipsia sarà così gentile da darlo gratis?"

"Il Lipsia ha investito 25 milioni, sarebbe così cortese da restituire gratis un calciatore che ha rappresentato un sacrificio vero?". Questa la domanda de La Gazzetta dello Sport che parla dell'interesse del Napoli per Eljif Elmas, 25 anni, il macedone protagonista dello scudetto del 2023 che è tornato nel mirino del club azzurro.L'idea è nata a Castel di Sangro, ne scrive il quotidiano oggi in edicola con i dettagli: "Elmas è ricomparso nei radar in questo weekend di riflessioni, rappresenta il compromesso per darsi un equilibrio tattico delle due fsi, sa fare la punta e il centrocampista". Insomma, Elmas è un jolly totale che potrebbe tornare per completare l'organico con la sua duttilità.

Elmas nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno - ancora - riscattato e così ora ci ripensa il Napoli per completare l'attacco e la costruzione della rosa.