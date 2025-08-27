Elmas-Napoli, ritorno ad un passo! Sky: da limare cifre su bonus e riscatto
Il Napoli continua a lavorare per Rasmus Hojlund, ma nel frattempo la giornata odierna potrebbe rivelarsi cruciale anche per il centrocampo. La società azzurra sta spingendo per riportare a casa Eljif Elmas: nelle ultime ore l’offerta per il prestito è salita da 1,5 a 2 milioni di euro.
Al momento la distanza riguarda soprattutto i bonus - circa 500 mila euro - e la cifra del riscatto, che il Napoli ha ritoccato al rialzo da 12,5 a 17 milioni. Il Lipsia, però, continua a mostrarsi rigido sulle proprie richieste. Nonostante ciò, mai come ora l’intesa sembra vicina e il ritorno di Elmas appare a un passo. Parallelamente, restano vive altre piste: occhi puntati su Marco Brescianini, profilo che piace molto a Conte, e sul giovane esterno spagnolo Juanlu Sanchez, riferisce Sky Sport.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
