Elmas-Napoli, Sky: offerta di prestito, Lipsia difficilmente accetterà

Il Napoli prepara gli ultimi colpi di mercato per completare la rosa di Antonio Conte e guarda con decisione a Eljif Elmas come rinforzo per l’esterno d'attacco. Il macedone, che conosce bene l’ambiente avendo già vestito la maglia azzurra in passato, sarebbe entusiasta di un ritorno a Napoli. L’operazione è stata già imbastita: il club azzurro ha presentato al Lipsia un’offerta di prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto, formula che consentirebbe di rinforzare subito il reparto offensivo senza un esborso immediato eccessivo.

Resta però da superare la resistenza della società tedesca, che preferirebbe una cessione definitiva per monetizzare dalla partenza del giocatore. Difficile che la proposta possa essere accettata. Elmas viene visto dal Napoli come l’uomo giusto per aumentare le rotazioni sugli esterni, dove al momento Conte può contare su Politano, Lang e Neres. Parallelamente, resta aperta anche la questione centravanti, con la dirigenza azzurra al lavoro per trovare un sostituto di Romelu Lukaku, fermo ai box per un lungo periodo. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per capire se il ritorno di Elmas potrà diventare realtà. A riferirlo è Sky Sport.