Ultim'ora Elmas-Napoli, tutto confermato: oggi in Italia, poi visite e firma

Eljif Elmas al Napoli, ci siamo. Tutto confermato. Il giocatore arriverà oggi in Italia, come riferisce Fabrizio Romano su X. I prossimi passaggi sono ovviamente visite, firma e annuncio sul contratto. Affare fatto in prestito con diritto di riscatto. Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019.

Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno riscattato e il Napoli ha chiuso per lui.