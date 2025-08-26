Elmas pazzo di Napoli: rifiutate 5 offerte, aspetta solo di tornare in azzurro

Eljif Elmas si avvicina sempre di più al Napoli. Il giocatore ha già rifiutato 5 offerte da club europei perché vuole tornare in azzurro. Il Lipsia per ora fa muro sulla cifra ma presto potrebbe cedere. Il giornalista Nicolò Schira svela sui social le cifre: prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 11-12. Insomma, ore decisive per il suo eventuale arrivo dopo quello di Hojlund in attacco.

Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno - ancora - riscattato e così ora ci ripensa il Napoli per completare l'attacco e la costruzione della rosa.