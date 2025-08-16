Elmas sempre più lontano dal Lipsia: neanche in panchina nel match di Coppa

Eljif Elmas è uno dei protagonisti di quest'ultima parte della finestra estiva di calciomercato. Il macedone è cercato non solo dal Napoli, ma anche dal Torino e dal West Ham: il centrocampista però mantiene come priorità il ritorno in azzurro, opzione che lo affascina più di ogni altra. Non è ancora chiaro se il ds Giovanni Manna deciderà di affondare il colpo su di lui o preferirà un altro obiettivo, ciò che è certo è che Elmas andrà comunque via dal Lipsia.

L'intesa tra il classe 1999 e il club Red Bull non è mai sbocciata: nel primo anno non ha mai trovato spazio, tanto da andare in prestito al Torino per sei mesi. Lo scorso luglio è rientrato ma con l'obiettivo di partire di nuovo in quanto è fuori dal progetto. Ulteriore conferma è l'esclusione di Eljif Elmas dal match di Coppa di Germania: oggi alle 15:30 il Lipsia ha vinto 4-2 contro il Sandhausen, ma Elmas non era nemmeno in panchina.