Elmas vuole il Napoli, Schira: "Messe in stand-by tutte le altre proposte"

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Elmas è un'occasione che si tiene in considerazione, anche perché il Napoli dovrà spendere dei soldi che non aveva preventivato per il centravanti. Elmas in prestito con diritto di riscatto è un'opportunità, il Lipsia però vuole l'obbligo. Elmas ha messo tutte le altre proposte in stand-by, vuole solo il Napoli e questo sicuramente può aiutare gli azzurri nella trattativa".

