Ultim'ora Elmas vuole solo il Napoli! Romano: "Nuovi contatti col Lipsia, la situazione"

vedi letture

Non solo l'attaccante. Il Napoli continua a lavorare anche ad un centrocampista molto duttiile che possa all'occorrenza coprire anche il ruolo di falso esterno nel nuovo atteggiamento tattico. Il nome è quello di di Elif Elmas che - riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano - vuole il ritorno del Napoli e ha sospeso altre opzioni con colloqui per continuare oggi.

Le trattative sono in corso tra Napoli e RB Lipsia per un prestito con clausola di acquisto ed in questo senso sono in programma nuove discussioni nelle prossime ore per provare a sbloccare l'operazione. L'affare però procedere perché il Napoli vuole aggiungere un tassello come il macedone. Parallelamente il primo obiettivo è il sostituto di Lukaku, individuato in Hojlund.