En-Nesyri, dalla Turchia: il Napoli c'è, ma la concorrenza e i costi sono alti

Il Napoli continua a muoversi per potenziare l’attacco e tra i profili seguiti con attenzione c’è Youssef En-Nesyri. Antonio Conte vuole alternative di spessore oltre a Hojlund e il nome dell’attaccante del Fenerbahce è in cima alla lista.

Secondo l’esperto di mercato Ekrem Konur, il club turco sarebbe disposto a valutare un prestito con opzione di acquisto, ma la richiesta economica resta alta: tra i 25 e i 35 milioni di euro. Sul marocchino, però, non c’è solo il Napoli: interessate anche Nottingham Forest, Everton e Al-Sadd. La corsa è aperta.