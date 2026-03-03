Ultim'ora Nuovo portiere? Romano: "Occhi sul talento del Friburgo in scadenza"

vedi letture

"Atubolu è pronto a non rinnovare e a una nuova sfida in estate. Sta facendo benissimo a livello di dati e di statistiche ha dati veramente importanti"

Possibili novità per l'estate in porta per il Napoli. Nome nuovo svelato dal giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, che sul suo canale Youtube ha scritto: "Gioca al Friburgo, si chiama Noah Atubolu, portiere tedesco, 23 anni. Da quello che risulta oggi il giocatore non rinnova col Friburgo, in scadenza nel 2027, ma nonostante gli sforzi del Friburgo, Atubolu è pronto a non rinnovare e a una nuova sfida in estate. Sta facendo benissimo a livello di dati e di statistiche ha dati veramente importanti. È molto giovane, tra i portieri più interessanti in Europa, e per questo tante squadre stanno chiamando.

Vi abbiamo detto che i club italiani lo hanno seguito e lo monitorato a livello di scouting. Oggi non ci risulta essere al primo posto nella lista dei portieri dei club italiani, ma è un nome monitorato, è un nome seguito, che quindi verrà proposto nuovamente anche in Italia, verrà offerto anche in Italia", le parole del giornalista.