En-Nesyri-Napoli, all. Fenerbahce: "Per ora è un nostro giocatore"

Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahce, a margine della vittoria nella Ziraat Turkey Cup, ha parlato in conferenza stampa di una possibile partenza di Youseff En-Nesyri, attaccante accostato al Napoli nelle ultime ore di mercato.

"Youssef è un nostro giocatore. È un giocatore del Fenerbahce, quindi ha il nostro pieno supporto. Ci siamo già scambiati messaggi ieri. Ha una partita importante con la nazionale marocchina. Gli faccio i miei migliori auguri. Anche se avremmo voluto che si unisse a noi presto, spero che raggiungano la finale e ottengano ancora di più, ma è un nostro giocatore e ha il mio pieno supporto perché se lo merita".