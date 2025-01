Fagioli, la Fiorentina si avvicina. Ci aveva pensato anche il Napoli

Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, nelle ultime ore è la Fiorentina ad essersi fatta avanti con Fagioli della Juve. Un contatto costante con l'entourage e i canali di comunicazione aperti insieme alla Juventus. I due club di Serie A stanno cercando di trovare l'intesa sulla formula del trasferimento: l'ideale sarebbe una cessione a titolo definitivo, ma per il momento nessuna squadra si è spinta a tanto. Perciò la società bianconera concederebbe il giocatore in prestito, a patto però di ottenere l'obbligo di riscatto in cambio. Ad ogni modo nella giornata di domani è previsto un nuovo round di trattative tra i gigliati e la 'Signora'.

Non solo interesse dall'Italia

Anche il Borussia Dortmund, stando a quanto rivelato ieri da TMW, si è piazzato nella folta coda di interessate per Nicolò Fagioli: il centrocampista classe 2001 ha ricevuto degli apprezzamenti nei giorni scorsi anche dal Napoli, ma in Francia sono emersi sondaggi dall'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Senza dimenticare la Premier League e il West Ham alla finestra.