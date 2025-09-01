Ultim'ora Fatta per la cessione di Cheddira! L'attaccante resta in Serie A

Il Napoli ha finalmente ceduto Walid Cheddira. Dopo un'intera estate passata da esubero, con un destino già segnato e lontano da Napoli, l'attaccante marocchino ha trovato una nuova sistemazione. E l'ha fatto in Serie A. Come riportato da Sky Sport, infatti, l'ex Bari e Frosinone vivrà la prossima stagione con la maglia del Sassuolo.

L'attaccante marocchino classe '98, di proprietà del Napoli, è rientrato in azzurro dopo una stagione in prestito all'Espanyol. Nell'ultima annata in Liga, pur avendo collezionato 22 presenze (di cui 5 da titolare), il suo score si è fermato a una sola rete.