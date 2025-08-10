Finisce pari tra Siviglia e Tolosa: 45' e un assist per l'obiettivo azzurro Juanlu

Oggi alle 21:15Calciomercato Napoli
di Antonio Noto

Termina 1-1 l'ultimo test amichevole del Siviglia prima dell'inizio della Liga spagnola, esordio contro l'Athletic Bilbao domenica 17 agosto. Gli andalusi pareggiano nel match del Trofeo Puerta con il Tolosa, che li riacciuffa nel finale con una rete di Hidalgo.

In campo per un tempo Juanlu Sanchez, obiettivo di mercato del Napoli. Il nazionale Under 21 spagnolo ha giocato da quinto di destra fornendo l'assist a Lukebakio per il gol del vantaggio del Siviglia al 36'. 