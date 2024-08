Fiorentina, salta Mangala: si ravviva la possibilità di scambio col Napoli per Folorunsho

Niente da fare per il trasferimento di Orel Mangala dall'Olympique Lione alla Fiorentina. Nonostante la volontà del calciatore di trasferirsi in Italia, il presidente del club francese ha deciso di mantenere la parola all'Everton, club con cui aveva raggiunto l'accordo già ieri. L'inserimento della Fiorentina che aveva immediatamente incassato il sì del giocatore s'è quindi rivelato tardino: Mangala si trasferisce nel club di Liverpool a titolo temporaneo.

Lovric e non solo.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW restano in piedi le ipotesi legate a Sandi Lovric dell'Udinese, già cercato alcune settimane fa dalla stessa Fiorentina, ma oltre al friulano è viva la possibilità che possa andare in porto lo scambio con il Napoli che riguarda Folorunsho e Sofyan Amrabat. I due club avranno nuovi contatti nelle prossime ore, per provare a trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le società.