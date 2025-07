Dimaro 2025, oggi si parte! Ogni giorno tutto live su Tuttonapoli

vedi letture

Il Napoli campione d'Italia inizia quest'oggi la prima parte del ritiro pre-campionato a Dimaro-Folgarida. Nel primo pomeriggio il gruppo di Antonio Conte arriverà in Val di Sole e successivamente ci sarà il primo allenamento pomeridiano a porte aperte allo Stadio Comunale di Carciato. Tutto il ritiro, dagli allenamenti alle partite ed alle conferenze, sarà possibile seguirlo ovviamente in tempo reale, come sempre, su Tuttonapoli.net con i nostri inviati.

Questo il programma del ritiro di Dimaro:

17 luglio (primo pomeriggio) - Arrivo squadra - nel pomeriggio il primo allenamento a porte aperte

18 luglio (ore 21:30) - Notti azzurre: cinema sotto le stelle (Mission Impossible - The Final Reckoning)

19 luglio (ore 21:30) - Notti azzurre: cinema sotto le stelle (Jurassik Park - La Rinascita)

20 luglio (ore 20:30) - Il mister e 4 calciatori incontrano i tifosi

21 luglio (ore 21:30) - Notti azzurre: cinema sotto le stelle (Dragon Trainer)

22 luglio (ore 21:30) - Notti azzurre: cinema sotto le stelle (Napoli-New York)

23 luglio (ore 21:30) - Allert Comedy Show con Raffaele Nolli, Michele Ruggiero, Fabian Grutt e Vincenzo Comunale

24 luglio (ore 20:30) - Mister e staff tecnico incontreranno i tifosi

25 luglio (ore 20:30) - Presentazione della squadra e live dj set Decibel Bellini

26 luglio (ore 21) - Serata cantanti con Rosario Miraggio e Gabriele Esposito

27 luglio (tardo pomeriggio) - Partenza squadra

AMICHEVOLI

22 luglio - Napoli-Arezzo ore 18:00

26 luglio - Napoli-Catanzaro ore 18:00

Gli allenamenti si terranno indicativamente alle 10 del mattino e alle 17:30 nel pomeriggio, ovviamente live su Tuttonapoli.net