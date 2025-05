Ufficiale Folorunsho, la Fiorentina annuncia: non verrà esercitato il diritto di riscatto

La Fiorentina non riscatterà Michael Folorunsho. Il centrocampista classe '98, passato ai viola in gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto (intorno ai 9mln di euro) per trovare più spazio e convincere la viola ad acquistarlo, dopo un discreto inizio poi tra qualche problemino e le scelte di Palladino non è stato centrale.

Quest'oggi in conferenza stampa, il ds dei viola Daniele Pradè, ha annunciato che la decisione è presa: non verrà riscattato. A gennaio la cifra sembrava persino bassa per giocatore che era entrato nel giro della nazionale, ora tornerà a Napoli, molto probabilmente in cerca di una nuova sistemazione.

Folorunsho, Colpani e Zaniolo: che futuro?

"Non riscattiamo nessuno dei tre".