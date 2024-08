Folorunsho s'è allenato a parte con Osimhen, Rui e Gaetano: stasera l'agente incontrerà Lotito

vedi letture

Sono giorni frenetici per il mercato del Napoli con diverse operazioni che devono sbloccarsi per permettere al club partenopeo di far entrare altri rinforzi. E' naufragata quella di Cajuste al Brentford ed è saltato l'arrivo di Brescianini nonostante le visite mediche. Tra i giocatori ai margini in attesa di cessione ci sono Folorunsho, Osimhen, Gaetano e Mario Rui. Secondo quanto riferisce Sportitalia, anche questa mattina si sono allenati a parte.

Per quanto riguarda Folorunsho, centrocampista che saluterà Napoli nonostante il rinnovo del contratto, stasera l'agente del giocatore incontrerà Lotito a Roma. Restano in attesa di novità invece Osimhen, Gaetano e Mario Rui che in ogni caso dovrebbero restare a guardare il Napoli alla prima giornata sul campo del Verona.