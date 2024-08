Folorunsho vuole la Lazio, ma Lotito punta al 'regalo' in prestito senza obbligo di riscatto

Tra il tutto e il niente l’ultima settimana di mercato della Lazio, scrive il Corriere dello Sport in merito all'interessamento per Folorunsho del Napoli. Il quotidiano sportivo però racconta che l'affare può andare in porto "solo se il Napoli lo regalerà in prestito con diritto di riscatto al fotofinish, senza obbligo d’acquisto. Unica condizione, ad oggi, che spingerebbe De Laurentiis a cederlo".

Il Napoli invece chiede 12mln di euro bonus inclusi, il titolo definitivo, e sul giocatore ci sono anche Fiorentina e Rennes ma lui preferirebbe tornare in biancoceleste. In corsa, come alternativa per la Lazio, può esserci sempre Alcaraz, se non andrà al Flamengo che ha presentato un’offerta ufficiale al Southampton e aspetta una risposta per oggi.