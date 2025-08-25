Forcing finale per Hojlund ed altri tre acquisti, Ceccarini: "Ore caldissime in casa Napoli"

Niccolò Ceccarini, giornalista di Tuttomercatoweb.com, nel suo editoriale ha dato gli ultimi aggiornamenti su alcune situazioni di mercato legate al Napoli: "Cominciamo dal Napoli che è in forcing totale per regalare ad Antonio Conte il sostituto di Lukaku. Il prescelto è Hojlund con il quale i contatti vanno avanti da alcuni giorni. Il club azzurro sta cercando un’intesa di massima sullo stipendio con gli agenti del centravanti danese per poi andare a concludere l’operazione con il Manchester United. Le cifre sono sostanzialmente quelle con cui era stato trovato l’accordo con il Milan. Un totale di 45 milioni di euro. Il nodo resta solo la formula perché Hojlund vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo e il Napoli sta lavorando per inserire l’opzione di obbligo condizionato a determinati obiettivi.

Sono ore decisive insomma per arrivare al traguardo. Sullo sfondo rimane sempre l’opzione Dovbyk, in uscita dalla Roma e su cui c’è forte anche il Villarreal. Una volta sistemata la questione attaccante, la società azzurra andrà all’assalto di Juanlu Sanchez. Il laterale del Siviglia vuole fortemente la maglia azzurra e la sensazione è che il club spagnolo accetterà l’offerta del Napoli. Per il resto rimane viva anche l’ipotesi Elmas ma attenzione anche a Brescianini, che già l’anno scorso era stato un obiettivo prima del suo trasferimento all’Atalanta".