Forse Manna non ha ancora finito di trattare giocatori con lo United

Il Napoli guarda già al futuro e riflette sulle possibili operazioni per gennaio. Tra queste c'è un nome che ritorna, un vecchio obiettivo a quanto pare ancora attualissimo. Mainoo, classe 2005, è un centrocampista centrale abile tecnicamente, di grande talento, di buona gamba e resistenza, che gioca nel ruolo di mezzala ma anche come centrale in mediana in un reparto a due. Ha sprint palla al piede, visione di gioco e dribbling nello stretto.

Il Napoli ci pensa come alternativa ad Anguissa - che a gennaio farà la Coppa d'Africa e salterà anche la Supercoppa italiana - ma al momento si tratta di una semplice suggestione dopo un sondaggio esplorativo con un club con cui da mesi si tratta: dopo McT ora tocca a Hojlund. Insomma, non costa nulla domandare e chiedere informazioni. Perché con lo United filo diretto continuo. Il ds Manna non smette di guardare alla Premier League per rinforzare il Napoli.