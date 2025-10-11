Hojlund, clausola troppo bassa? Gazzetta: "85mln nel 2027 possono essere pochi..."

Il Napoli si gode il suo nuovo gioiello, Rasmus Hojlund, destinato a diventare l'attaccante del futuro. L'attaccante danese ha infatti firmato un contratto a lunghissimo termine, fino al 2031, che diventerà effettivo con il riscatto praticamente scontato per 44 milioni di euro. Il potenziale del bomber è talmente elevato che il club partenopeo rischia un solo, grande rimpianto: quello di aver fissato la clausola rescissoria a 'soli' 85 milioni di euro.

Tale cifra, valida a partire dall'estate del 2027, potrebbe apparire bassa considerando la crescita esponenziale del danese. Con un Hojlund così, sognare in grande non è un azzardo. Il resto lo farà Antonio Conte, pronto a plasmare il giovane talento e a trasformarlo in un vero e proprio crack mondiale. Il futuro è suo. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport.