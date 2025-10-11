Non solo il Napoli, su Norton-Cuffy anche altre big: la Juve ha già contattato l'agente

Gli occhi delle big su Brooke Norton-Cuffy, 21enne che il Genoa ha prelevato dall'Arsenal per un milione più due di bonus e percentuale sulla futura plusvalenza. Nell'inizio difficile degli uomini di Vieira, l'esterno si è messo in luce in diverse occasioni, l'ultima contro il Napoli, con l'assist per il gol di tacco di Ekhator. In quella serata, ma non solo, ha mostrato un ampio repertorio di qualità che in prospettiva possono svilupparsi ulteriormente.

Gli ultimi aggiornamenti arrivano dal Corriere dello Sport che racconta di una valutazione ora superiore ai 10 milioni di euro e la Juve è un altro club davvero interessato, avendolo già osservato in diverse gare (come contro la Lazio) e intrattenuto delle discussioni con l'entourage. A gennaio però difficilmente si muoverà. Il giocatore nei giorni scorsi era stato accostato anche al Napoli.