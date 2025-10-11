Incroci Inter-Napoli per la porta, Tmw: "Nella lista Meret ed un talento seguito da Manna"

Anche l’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione e l’idea prioritaria è di acquistare un portiere di livello assoluto. Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, i nomi di Meret e Caprile restano nella lista ma c’è anche un nuovo profilo che i nerazzurri stanno tenendo in considerazione.

E' quello di Noah Atubolu, classe 2002 in forza al Friburgo cercato anche dal Napoli prima di puntare forte su Vanja Milinkovic-Savic. All’ultimo Europeo Under 21 ha sfoderato grandi prestazioni che poi gli sono valse anche la convocazione nella Nazionale maggiore. In Germania viene già etichettato come il possibile erede di Neuer. Le caratteristiche sono la fisicità ma anche l’agilità. Ha un contratto fino al 2027. L’Inter ci sta pensando maniera molto concreta.