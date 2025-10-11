Il 'nuovo Toni' comincia a far gol in Serie A, Tuttosport: il Cagliari l'ha soffiato al Napoli

Nessun ritorno di fiamma per Mario Balotelli. II Cagliari ha idee chiare e, come riferito da Tuttosport, non ricorrerà al mercato degli svincolati per sostituire Andrea Belotti, fermato da un grave infortunio. La dirigenza rossoblù, insieme al tecnico Fabio Pisacane, ha deciso di puntare con convinzione su Gennaro Borrelli, individuato come erede naturale del "Gallo" e paragonato dal quotidiano - sulla falsariga di quanto fatto dal suo ex presidente Cellino - a Luca Toni.

II centravanti classe 2000, arrivato in estate dal Frosinone, ha convinto tutti per atteggiamento, applicazione e potenziale. Nonostante la giovane età, Borrelli ha alle spalle una lunga gavetta tra Serie B e Lega Pro con le maglie di Monopoli, Juve Stabia, Cosenza, Pescara, Brescia e Frosinone. È stato proprio Guido Angelozzi, oggi ds del Cagliari, a volerlo portare con sé in Sardegna dopo averlo già avuto alle dipendenze nel club ciociaro, soffiandolo tra l'altro al Napoli che pure ci aveva fatto un pensierino.