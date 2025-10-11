Mainoo può partire a gennaio, Romano: "Al Napoli piace ancora, vi spiego.."

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha parlato della possibile partenza di Kobbie Mainoo, calciatore a cui il Napoli è interessato: "I programmi del Manchester United per Kobbie Mainoo saranno molto importanti. Ecco, possiamo già una dire cosa, che il futuro di Kobbie Mainoo a gennaio passerà dalla scelta del Manchester United. Perché sappiamo che il giocatore in estate voleva andare in prestito, ma lo United ha detto di no ed ha chiuso ogni porta, sia il club che l’allenatore Ruben Amorim. Ma Kobbie Mainoo continua a giocare poco e allora attenzione alla sua situazione, perché se dovesse continuare così, sicuramente continuerebbero le tentazioni per Kobbie Mainoo di andare in prestito.

E il Napoli voleva il ragazzo a fine agosto, ci ha fatto un pensiero ad un prestito, lo United non ha mai aperto… Se i Red Devils dovessero aprire, il Napoli continua a pensare a Kobbie Mainoo, il Napoli continua a gradire il ragazzo e quindi non è finito questo feeling. Perché anche l’Italia è una destinazione che sarebbe gradita al giocatore, soprattutto visto il percorso di diversi suoi ex compagni, da McTominay a Hojlund e non solo. Quindi, adesso Mainoo è concentrato sullo United e aspetta di capire quello che deciderà, ci sono ancora tre mesi pieni per provare a prendere il posto. Ma il Napoli non ha smesso di gradire il profilo del 2005 inglese, a centrocampo Zambo Anguissa partirà per la Coppa d’Africa ad inizio 2026 e quindi aggiungere una pedina potrebbe essere importante. In questo momento non possiamo parlare di discorsi avanzati, posso confermare che Kobbie Mainoo è un giocatore che al Napoli piace tantissimo".