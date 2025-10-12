Norton-Cuffy nel mirino di Napoli e Juve: il Genoa fissa il prezzo

Brooke Norton-Cuffy è uno dei nomi più caldi del calciomercato in Serie A. L’ex talento dell’Arsenal, oggi protagonista con la maglia del Genoa, è finito nel mirino di Juventus e Napoli, pronte a sfidarsi per assicurarsi le sue prestazioni in vista della prossima stagione. Capace di giocare sia da terzino destro che da esterno offensivo, Norton-Cuffy si sta confermando come uno dei giovani più promettenti della Serie A.

Il prossimo passo potrebbe essere la chiamata in nazionale maggiore inglese, mentre il suo nome è già tra i protagonisti del prossimo calciomercato estivo. Costo? Per ora, per adesso: 15 milioni. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport. Ma il prezzo ovviamente è destinato a salire se le prestazioni dovessero continuare a essere convincenti. Come l'ultima al Maradona proprio contro gli azzurri.