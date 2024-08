Frenata Gilmour? L'allenatore del Brighton: "Mi aspetto di vederlo ancora qui a fine mercato!"

vedi letture

Fabian Hurzeler, 31 anni, sembra contare su Billy Gilmour. Sia per la prossima partita contro il Manchester United, sia per il resto della sua prima stagione in Premier League. A riferirlo è lui stesso, l'allenatore del Brighton che detiene il cartellino dell'obiettivo del Napoli per il centrocampo, in conferenza stampa.

A Hurzeler è stato chiesto da Sussex World prima della partita del Manchester United se Gilmour fosse disponibile per affrontare i Red Devils e se si aspetta che l'ex Chelsea sia ancora al Brighton dopo la finestra di mercato. "Sì e sì", è stata la risposta dell'allenatore tedesco.