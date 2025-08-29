Frenata Hojlund? Zazzaroni: "S'inserisce un altro club, ma il Napoli vuole chiudere"
Ivan Zazzaroni fa tremare i tifosi del Napoli. Il direttore del Corriere dello Sport racconta di un rallentamento nella trattativa col Manchester United per Rasmus Hojlund, forse a causa di un inserimento di un altro club. Ecco quanto scritto tramite il proprio account Instagram da Zazzaroni:
"Hojlund, dupalle. La trattativa oggi rallenta: è probabile l'inserimento di un altro club. Il Napoli ha il sì del giocatore e adesso cerca di chiudere per evitare di perderlo. Come diceva mio nonno, "tira tira, alla fine la corda si spezza". Non avendo intenzione di realizzare un'altra serie, attendo solo l'ufficialità. In un senso o nell'altro".
