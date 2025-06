Non solo Marianucci, altra trattativa con l'Empoli: può tornare a scaldarsi la pista

vedi letture

Domani Luca Marianucci sosterrà le visite mediche, dopodiché diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il difensore classe 2004 sarà poi valutato in ritiro da Antonio Conte. Ma dall'Empoli potrebbe non essere l'ultimo rinforzo in vista della prossima stagione.

Al Napoli, infatti, piace anche Jacopo Fazzini, come scrive Il Mattino: "Con l'Empoli c'è ancora una pista che può tornare calda: quella che porta a Jacopo Fazzini. Ha dato fastidio il suo tentennamento a gennaio, ma in caso di prezzo d'occasione, De Laurentiis c'è".