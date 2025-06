Sky, Ugolini: "Il Napoli vuole un vice ma anche un competitor per Lukaku"

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Bisognerà capire che tipo di attaccante farà il Napoli, dipenderà dal ruolo che dovrà ricoprire Lukaku. Serve un giocatore da affiancare a Romelu come alternativa o come competitor?

La rosa sarà profonda perché ci sono tante competizioni. Bonny? Mi piace molto, ma è una valutazione personale. Conte e il Napoli valuteranno le opportunità del mercato, ci sono dei parametri da rispettare quindi si vedranno anche i costi".