Gaetano d'accordo col Cagliari, ora si lavora col Napoli: nuovi contatti in vista

Con il centrocampista è tutto ok, in questi giorni è previsto un nuovo avvicinamento tra i rossoblù e il Napoli

Quale futuro per Gianluca Gaetano? Sembrava a un passo dal Parma, poi invece è tornato in corsa il Cagliari. Il centrocampista classe 2000, in uscita dal Napoli, preferisce la destinazione sarda, visto che lo scorso anno si è trovato benissimo. Le ultime arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Colpi anche per il Cagliari, che ieri ha fatto svolgere a José Luis Palomino (34) le visite mediche, prima della firma sul contratto di un anno con opzione per un’altra stagione: oggi l’ufficialità. E invece Gianluca Gaetano (24)? Con il centrocampista è tutto ok, in questi giorni è previsto un nuovo avvicinamento tra i rossoblù e il Napoli".