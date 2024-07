Gaetano, è partita la trattativa Napoli-Cagliari: ecco la prima offerta e la richiesta

Gianluca Gaetano lascerà il Napoli in questa sessione di mercato e lo farà a titolo definitivo. Secondo il quotidiano Tuttosport, sul giocatore prodotto delle giovanili partenopei c'è il Cagliari che continua l’inseguimento, ma resiste ancora distanza tra le parti.

L'offerta del club sardo ad oggi è di 8 milioni più bonus, ma il club di Aurelio De Laurentiis ne chiede 12 per vendere il proprio gioiellino che proprio al Cagliari s'è messo in mostra nella seconda parte della stagione in prestito. Ora si prova il ritorno in Sardegna, ma a titolo definitivo.