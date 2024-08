Gaetano, il Cagliari ha alzato l'offerta al Napoli: le cifre

Gianluca Gaetano è un obiettivo del Cagliari per rinforzare il centrocampo. Negli scorsi giorni c'è stata una situazione di stallo: le offerte al ribasso dei rossoblu non hanno soddisfatto il Napoli, che ha così deciso di reintegrare in rosa il classe 2000. Adesso però, stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il club sardo ha presentato una nuova offerta agli azzurri da circa 6 milioni di euro.

🚨 Excl. - #Cagliari have offered €6M to #Napoli to try to sign Gianluca #Gaetano. Ready a contract until 2028 for the midfielder. #transfers https://t.co/ikOW37NpTd