Gaetano, il Cagliari ha alzato l'offerta al Napoli: le cifre della proposta

Gianluca Gaetano è da tempo un obiettivo del Cagliari per rinforzare il centrocampo. Negli scorsi giorni c'è stata una situazione di stallo e non a caso il Napoli ha preferito reintegrarlo per sopperire all'emergenza in mediana: le offerte al ribasso dei rossoblù non hanno soddisfatto il Napoli, che ha così deciso per ora di farlo tornare in gruppo.

Adesso però, stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il club sardo ha presentato una nuova offerta agli azzurri da circa 6 milioni di euro. Un mini-rilancio, che probabilmente tiene ancora domanda ed offerta piuttosto lontane, ma è da capire quale sarà la risposta del Napoli che nel frattempo nel blitz inglese del ds Manna sta procedendo sia per Gilmour che per McTominay.