Gaetano nella lista dei desideri di Palladino: su di lui non c'è solo la Fiorentina

Fiorentina al lavoro sul mercato, per soddisfare le richieste del nuovo tecnico Raffaele Palladino.

Fiorentina al lavoro sul mercato, per soddisfare le richieste del nuovo tecnico Raffaele Palladino. Tra i profili che piacciono per il centrocampo, stando a quanto riporta FirenzeViola.it, c'è anche Gianluca Gaetano. Il classe 2000 è appena rientrato al Napoli, dopo un'ottima seconda parte di stagione vissuta in prestito al Cagliari.

Il 24enne è finito nel mirino di diversi club di A, tra cui il Parma di Fabio Pecchia, che lo ha allenato a Cremona. Gaetano però pare che sia una specifica richiesta di Palladino, che lo farebbe giostrare sulla trequarti sfruttando al meglio le sue potenzialità come ha fatto con tanti altri giovani nella sua esperienza al Monza.