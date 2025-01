"Garnacho sa già tutto?", virale un video dell'argentino a Old Trafford: indizio sul futuro?

È diventato virale sui social un video relativo ad Alejandro Garnacho, uno dei principali obiettivi del Napoli per la sostituzione di Kvaratskhelia. Nelle immagini che hanno fatto il giro del web, si vede il talento argentino che a fine partita, dopo la gara contro i Rangers di Europa League, saluta tutto lo stadio e lo fa con un forte applauso spendendo diversi secondi per ringraziare il pubblico.

Per molti si è trattato di una sorta di saluto, conferma in gesti ulteriore dell’addio ormai prossimo, anche se salutare il pubblico è gesto comune, che tutti fanno. La notizia è che sui social il video è diventato virale e in molti l'hanno condiviso. Il calciatore piace molto al Napoli ma anche al Chelsea e potrebbe lasciare lo United nelle prossime ore dato che la società inglese ha bisogno di fare cassa per motivi economici e Garnacho è uno dei gioielli cresciuti in casa.