Quale futuro per Giovane? Occupa posto in lista ma Allegri lo vede poco (per ora)

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Il Napoli ha deciso di puntare ancora su Giovane arrivato a gennaio per circa 20 milioni di euro, ma il suo inizio di stagione lascia già qualche interrogativo. Il giocatore non ha ancora fatto il suo debutto in questa annata e, nonostante il cambio in panchina, rischia di vivere un’altra stagione ai margini del progetto. Con Allegri la situazione potrebbe non cambiare: l'attaccante brasiliano dovrà infatti lavorare per conquistare spazio in una rosa competitiva e con diverse alternative nei suoi ruoli.

Una scelta che lascia qualche dubbio

Il Napoli ha scelto comunque di confermarlo in rosa, nonostante il rischio concreto di un impiego limitato. Magari però uscirà per far posto a Buongiorno quando tornerà. Il giocatore è considerato un over ora e occupa quindi uno slot nella lista, elemento che rende ancora più delicata la gestione della sua posizione. L’investimento importante fatto a gennaio rende però comprensibile la decisione del club di continuare a puntare sul suo percorso. Ora spetterà ad Allegri valutare quanto spazio concedergli nel corso della stagione. Il rischio, tuttavia, è quello di trasformarsi in una meteora anche sotto la nuova gestione, con poche opportunità per dimostrare il proprio valore e giustificare l’investimento fatto dal Napoli.