Gazzetta - Affondo per Adeyemi: offerti 48mln! No del giocatore, ma il Napoli insiste

Il Napoli prova ad accelerare per il colpo sull'esterno. La trattativa per Alejandro Garnacho è in stand-by e allora gli azzurri stanno tentando l’affondo possono per Karim Adeyemi, classe 2002 del Borussia Dortmund.

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, riferisce su X le ultime sulla trattativa: “Il Napoli ingolosisce il Borussia Dortmund con un’offerta da 48 milioni di euro. E a Dortmund aprono la trattativa. Ma Adeyemi al primo affondo dice no. Il club azzurro insiste, conta di fargli cambiare idea”.