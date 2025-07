Gazzetta esalta il Napoli: "Club sano, sarà un mercato scoppiettante!"

Focus sulla solidità economica del club, del Napoli, su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Conti in ordine, sapienza dirigenziale e ampi margini d'investimento col ritorno in Champions: "Il Napoli è il club messo meglio. De Laurentiis ha sempre mobilitato grandi cifre nelle campagne trasferimenti (150 milioni l’anno scorso), autofinanziate grazie a una costante valorizzazione del talento. Dopo l’emergenza Covid, il club azzurro ha riportato 80 milioni di profitti nel 2022-23 e altri 63 nel 2023-24.

Il bilancio al 30 giugno 2025, invece, dovrebbe registrare una perdita, a causa della mancata partecipazione alle coppe europee. La maxi-cessione di Kvaratskhelia a gennaio (70 milioni) ha, però, mitigato il rosso. In ogni caso, De Laurentiis può dormire sonni tranquilli, dal momento che il Napoli esibiva al 30 giugno 2024 un patrimonio netto di 212 milioni e liquidità per 210. L’accesso alla Champions 2025-26 fornirà ulteriori munizioni. Sarà un altro mercato scoppiettante. Investimenti ipotizzati nell’ordine dei 200 milioni, che dovranno essere bilanciati dalle cessioni di Osimhen e di almeno una decina di giocatori non titolari messi sul mercato (Caprile, Natan e Gaetano già venduti per 23 milioni)", si legge.