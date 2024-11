Gazzetta - Fagioli, Marsiglia in vantaggio. Ma attenzione al Napoli

vedi letture

Stando alle ultime di Gazzetta.it, il Marsiglia sarebbe interessato a Nicolò Fagioli e sarebbe in vantaggio per arrivare al centrocampista della Juventus. Il club bianconero sarebbe disposto a cedere il giocatore classe 2001 per circa 25/30 milioni e la formula potrebbe essere anche decisa in base alle esigenze della società che potrebbe comprarlo, purché sia comunque una cessione che si fonda su un trasferimento definitivo. Il Marsiglia, in questo momento, sarebbe in vantaggio e quello di Fagioli sarebbe un nome gradito a De Zerbi. Il giocatore stesso, inoltre, sarebbe disposto a spostarsi in Francia. Su Fagioli, però, ci sarebbe anche qualche club inglese e il Psg.

Ma attenzione anche al Napoli che lo starebbe seguendo da tempo. Gli azzurri potrebbero far leva sul bel rapporto personale tra Fagioli e il ds Manna. Ma a gennaio sembra difficile che la Juventus e il Napoli possano mettere in piedi una trattativa soprattutto a gennaio. Ma attenzione al possibile coinvolgimento di Conte che potrebbe magari aprire scenari differenti.