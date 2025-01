Gazzetta - Garnacho, ADL non vuole dilapidare la somma ricevuta per Kvara

Garnacho dello United resta il primo obiettivo del Napoli per la sostituzione di Kvaratskhelia (che ieri ha salutato i compagni), ma ci sono ancora ostacoli, come la distanza tra domanda e offerta, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. L'alternativa è Ndoye del Bologna: valutazione superiore ai 30 milioni.

"Alejandro Garnacho (20) sarebbe l’identikit perfetto, porterebbe con sé persino un passaporto – argentino – per arricchire la narrazione e semmai pure la retorica, ma per arrivare all’enfant prodige del Manchester United a Manna non è bastato spingersi sino ai 40 milioni di euro, né è semplice immaginare quale sia la frontiera tra fantasia e realtà.

Il Napoli non ha stabilito un budget, certo non intende dilapidare la somma che Kvara ha consentito venisse elargita dal Psg, però non intende neanche risparmiare: con il management di Garnacho restano rapporti vivi che solo l’eventuale resistenza del Manchester United potrebbe anestetizzare".