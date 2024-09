Gazzetta - Meret centrale nel progetto Conte: fissato l'appuntamento per il rinnovo

Alex Meret e il Napoli, tema rinnovo sempre attuale. Le parti si rivedranno in autunno come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Dopo gli approcci estivi, appuntamento dunque nelle prossime settimane per il prolungamento.

L'attuale contratto scade nel 2025, dunque tra un anno. "Alex ha più argomenti per ottenere il giusto riconoscimento: la rivoluzione contiana ha galvanizzato anche lui, ora più che mai al centro del progetto" si legge. La conferma sulla volontà del rinnovo era arrivata pochi giorni fa anche dal ds azzurro Giovanni Manna.