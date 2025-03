Gazzetta parla di Conte-Juve, Tmw: "Non c'è clausola per liberarsi dopo un anno"

Questa mattina La Gazzetta dello Sport racconta dell'interesse della Juve per Conte. Anche Bonucci lo cita: "Se vuoi vincere subito, prendi lui" dice al quotidiano l'ex difensore bianconero. Ma Conte ha un contratto con il Napoli che scade nel 2027 e dunque immaginarlo altrove nella prossima stagione sarà molto difficile.

Del tema parla Tmw con alcuni dettagli sull'argomento e con riferimenti precisi: "C'è un però che si chiama Aurelio De Laurentiis. Perché a maggio scorso, quando si trattava per l'arrivo del tecnico al Napoli, si parlava anche di una clausola di risoluzione anticipata dopo il primo anno che pare non essere stata inserita nel suo contratto. Dunque non c'è la possibilità per Conte di liberarsi dopo la prima stagione. Così la domanda sorge spontanea: come farà eventualmente la Juventus, ma anche lo stesso Conte, a convincere De Laurentiis a dargli un semaforo verde per la Juve? Conte peraltro guadagna 6,5 milioni di euro annui, più 2,5 di bonus in caso di qualificazione alla Champions. Insomma, è il più pagato della nostra Serie A. Perché quando qualcuno non ha tempo chiama Conte".