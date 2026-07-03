Gila, accordo Lazio-Atalanta ma lui non accetta: sullo sfondo resta il Napoli

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L’Atalanta ha raggiunto un’intesa con la Lazio per il possibile trasferimento di Mario Gila. L’accordo tra i due club, definito nel corso dell’incontro andato in scena mercoledì scorso, come riferito da Alffredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, prevede una base fissa di 22 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersi altri 3 milioni sotto forma di bonus. Nonostante l’intesa economica tra le società, l’operazione non è ancora vicina alla conclusione. A rallentare la trattativa è infatti la posizione del difensore spagnolo, che al momento non ha dato il proprio assenso al trasferimento a Bergamo. La situazione resta quindi in fase di stallo, anche se non si può parlare di una chiusura definitiva.

Gila prende tempo, il Milan osserva

Il giocatore, almeno per ora, preferisce non aprire alla destinazione nerazzurra. Non si tratta di un rifiuto categorico, ma della volontà di valutare con attenzione il proprio futuro prima di prendere una decisione. Nelle prossime ore potrebbero comunque esserci nuovi sviluppi, anche se al momento non sono attesi passi in avanti immediati. Sullo sfondo resta anche il Napoli, che in questa fase ha scelto di non affondare il colpo e mantiene una posizione attendista. Arrivano inoltre conferme sull’interesse del Milan, che nelle ultime ore ha effettuato un sondaggio esplorativo per il centrale biancoceleste.